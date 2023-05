Kyndryl restera fournisseur IT de Belfius durant les trois prochaines années

Belfius a signé un contrat de trois années avec Kyndryl. Voilà qui prolongera d’autant la collaboration qui dure depuis dix ans déjà entre les deux entreprises.

Belfius et Kyndryl ne sont pas des inconnues l’une pour l’autre. Leur collaboration date de l’époque où Belfius s’appelait encore Dexia et où Kyndryl appartenait encore à IBM. En 2013, l’ex-Dexia revendit sa branche ICT DTS (Dexia Technology Services) à IBM, en combinaison avec un contrat portant sur l’externalisation de ces activités.

En 2018, ce contrat fut prolongé de cinq années et voici qu’à présent, une nouvelle rallonge de trois ans vient d’être conclue. Durant ces trois ans, le duo envisagera de nouveaux services dans le nuage et investira dans des plates-formes technologiques sur site. Kyndryl fournira entre autres l’infrastructure privée PaaS, dont un mainframe et des serveurs distribués.

Le centre de données, le réseau LAN et la sécurité IT figurent également dans le contrat signé avec Kyndryl. L’entreprise prendra aussi en charge la modernisation et l’innovation sur les plates-formes technologiques de Belfius avec, notamment, un poste de travail numérique actualisé pour le personnel du bancassureur.

‘Nous sommes ravis d’avoir signé ce nouveau contrat avec Kyndryl, qui est depuis plus de 10 déjà notre fidèle partenaire pour les services d’infrastructure IT’, souligne Benoît Sepulchre, head of IT Infrastructure chez Belfius. ‘Je suis convaincu que cette nouvelle collaboration nous permettra de poursuivre notre route, afin d’offrir à nos clients et à nos collaborateurs les meilleurs services numériques et technologiques et ce, dans le but de demeurer l’une des sociétés de bancassurance numériques donnant le ton en Belgique.’