‘Du spyware sur les smartphones d’agents et de magistrats belges’

Les smartphones de plusieurs policiers et magistrats belges contiennent du spyware (logiciel espion). La découverte a été confirmée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Des traces de logiciels espions ont été retrouvées sur des smartphones de policiers et de magistrats, selon la RTBF hier soir. La nouvelle a entre-temps été confirmée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. ‘Il est vrai que des traces ont été découvertes sur les smartphones de plusieurs magistrats et agents de police, ce qui peut révéler un éventuel méfait ou une contamination’, a-t-il déclaré à la RTBF.

On ignore de combien de smartphones il s’agit et qui a été contaminé ou pas. La Computer Crime Unit de la police fédérale examinerait les smartphones en question. On ne sait pas non plus qui est à l’origine du spyware. Dans son communiqué, Van Quickenborne lui-même qualifie Bruxelles de ‘ville d’espions’ du fait que de nombreuses organisations politiques y sont concentrées.