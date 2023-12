ASML et Samsung signent un accord lors de la visite du président sud-coréen

Le fabricant de machines à puces ASML et Samsung souhaitent investir conjointement quelque 700 millions d’euros dans la construction d’un nouveau centre de recherche en Corée du Sud. Ce centre effectuera des recherches sur la technologie des puces à l’aide des machines à puces les plus modernes.

ASML a signé un accord en la matière hier mardi lors de la visite rendue par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol à l’usine de machines à puces de Veldhoven. Le directeur de Samsung, Lee Jae-yong, était également présent.

Plusieurs accords ont été signés lors de la visite. C’est ainsi qu’ASML a convenu avec le fondeur de puces sud-coréen SK Hynix de collaborer sur un certain nombre de projets durables.

Enseignement

En outre, des accords ont été aussi conclus pour la création de la Korea-Netherlands Advanced Semiconductor Academy, qui permettra aux étudiants coréens spécialisés dans les puces de suivre des cours aux Pays-Bas. Cela devrait également les aider à exploiter l’équipement sophistiqué d’ASML.

Le président sud-coréen était hier mardi le premier dirigeant étranger à visiter la salle blanche hautement sécurisée d’ASML, où une technologie très complexe est en cours de développement. Yoon, qui a entamé mardi une visite d’Etat aux Pays-Bas, souhaite renforcer les liens entre les industries néerlandaise et sud-coréenne des puces.

Concurrence chinoise

Selon le président, le secteur des puces est plus important que jamais sur le plan stratégique en raison de la concurrence croissante de la Chine. C’est pourquoi la visite aux Pays-Bas s’avère particulièrement importante, selon Yoon. Ces dernières années, ASML est devenue la plus importante firme boursière des Pays-Bas.L’entreprise joue un rôle central dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en puces. C’est ainsi qu’ASML détient un monopole sur certains processus de production essentiels à la fabrication des puces les plus perfectionnées. L’équipement pour semi-conducteurs est utilisé pour fabriquer des puces destinées à diverses applications telles que les smartphones, les serveurs, les voitures électriques et des équipements militaires sophistiqués.