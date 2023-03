Amadys absorbée par ETC Group

L’entreprise belge Amadys est rachetée par ETC Group. Voilà qui devrait renforcer les deux firmes sur le plan du déploiement d’infrastructures télécoms et énergétiques.

Amadys fournit de l’équipement passif dans les domaines des télécommunications et de l’énergie et est active non seulement au Benelux, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Autriche, en Slovaquie et en Hongrie. Récemment encore, elle a racheté l’entreprise hongroise RayNet.

Le fournisseur d’équipement télécom appartenait depuis 2019 à Equistone Partners Europe. A présent, ETC Group prend une participation majoritaire dans Amadys. Cet acteur se focalise entre autres sur FTTH, FTTx, HFC, le wifi, la 5G et les centres de données et occupe 1.200 personnes réparties dans 14 pays. Pour sa part, ETC fait majoritairement partie de l’acteur de capital-investissement Cinven. Le solde des actions est détenu par Carlyle Europe Technology Partners et par le fondateur Cédric Varasteh.

Selon ETC, les deux entreprises sont extrêmement complémentaires en termes de capacités de distribution, de gammes de produits et de synergies notamment.

Hein Wilderjans, CEO et co-fondateur d’Amadys: ‘Suite à une coopération très fructueuse avec Equistone ces dernières années, nous sommes ravis de collaborer avec ETC dans la prochaine phase de l’évolution d’Amadys. Depuis 2016, nous avons progressé de manière quasiment exponentielle en termes de chiffre d’affaires, de nombre de collaborateurs et de capacités de produits. Nous nous réjouissons déjà de ce que nous pourrons atteindre conjointement avec ETC sous la forme d’une organisation combinée.’