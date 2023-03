2.604 demandes de brevet belges l’année dernière

L’Office Européen des Brevets a l’année passée enregistré 2.604 brevets en provenance de la Belgique, soit cinq pour cent de plus que l’année précédente. Notre pays occupe ainsi la septième place dans l’UE après l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède, l’Italie et le Danemark.

En tout, l’Office Européen des Brevets (OEB) a reçu un peu moins de deux cent mille demandes de brevet, ce qui représente une hausse de 2,5 pour cent. Quelque 43,3 pour cent, soit 83.955 demandes, émanaient d’un pays membre de l’OEB. Le nombre d’attributions est, lui, en recul, puisqu’il était l’année dernière de 81.754, en baisse de 24,9 pour cent par rapport à 2021.

Si on prend en considération les secteurs, on observe que la communication numérique est le domaine d’où sont issues le plus de demandes. Les 16.705 demandes de brevet représentent une augmentation de 11,2 pour cent. En technologie médicale, on a enregistré 16.683 demandes, en hausse d’un pour cent. Et en technologie informatique, il y eut 15.193 demandes, soit 1,8 pour cent de plus.

Les domaines dans lesquels le nombre de demandes de brevet a le plus progressé, sont entre autres l’équipement, l’appareillage et l’énergie électrique avec 13.951 demandes, en croissance de 18,2 pour cent. En matière de semi-conducteurs, les demandes ont même crû de 19 pour cent, mais l’OEB ne cite aucun chiffre dans la mesure où il s’agit là d’un segment moindre que les domaines susmentionnés.

Le quart des demandes en provenance des Etats-Unis

Une demande de brevet auprès de l’OEB n’est pas uniquement possible par les pays, où l’OEB est actif, mais aussi par d’autres pays désireux d’enregistrer leurs brevets en Europe. Les pays membres représentent conjointement 43,4 pour cent de toutes les demandes. Par ailleurs, 24,9 pour cent des demandes proviennent des Etats-Unis. Viennent ensuite le Japon (11,2 pour cent), la Chine (9,8 pour cent) et la Corée du Sud (5,4 pour cent). Pour sa part, la Belgique représente 1,3 pour cent de l’ensemble des demandes. Si on considère le nombre d’entreprises qui introduisent des demandes de brevet, Huawei se classe première avec 4.505 demandes, suivie respectivement par LG (3.510), Qualcomm (2.966), Samsung (2.874) et Ericsson (1.827).