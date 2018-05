Wijs absorbe XIO © .

Wijs se focalise notamment sur Sitecore et Symfony pour les développements. Grâce à ce rachat, l'entreprise acquerra une solide expertise Drupal. Selon Wijs, les deux firmes partagent la même vision et le même état d'esprit, notamment en matière open source.

XIO existe depuis plus de dix ans déjà et compte entre autres les Magasins du Monde Oxfam, Baker Tilly Belgium et NGA Human Resources au nombre de ses clients. Pour Wijs, il s'agit du premier rachat depuis qu'elle a repris l'agence publicitaire DVN en octobre 2016. Cette intégration a été entre-temps parfaitement réussie, selon l'entreprise.