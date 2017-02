Votez maintenant et élisez les lauréats des Data News Awards

Miroir, oh mon miroir, dis-moi qui sont les meilleurs du pays? C'est sous le slogan 'Please, mirror me' que Data News décernera en effet cette année encore ses prix aux entreprises ICT qui se sont le plus distinguées. Le 11 mai, nous vous présenterons donc les 14 lauréats dans autant de catégories lors de la soirée de gala Data News Awards for Excellence 2017. La 15ème catégorie - l'ICT Personality of the Year - représente la récompense spéciale attribuée par la rédaction de Data News. Dans les 14 autres catégories, vous pouvez dès à présent voter et constituer ainsi chaque fois le top 3. Ensuite, ce sera au jury professionnel de déterminer les vainqueurs finaux.

Voici les 14 catégories:

Belgian Company Award for Excellence Cloud Innovator Award for Excellence Customer Satisfaction Award for Excellence Data Analytics Award for Excellence Datacenter Award for Excellence E-commerce Enabler Award for Excellence HR Solution Award for Excellence IOT Innovator Award for Excellence Mobile Innovator Award for Excellence Outsourcing Services Award for Excellence Security Solution Award for Excellence Start-up Company Award for Excellence Storage Solution Award for Excellence Telecom Services & Networking Award for Excellence

Vous pouvez voter jusqu'au 19 février sur www.datanews.be/awards