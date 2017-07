Samsung planche également sur une enceinte intelligente

D'après le journal, cela fait déjà plus d'un an que l'enceinte est en cours de développement, sans encore donner de résultats satisfaisants. Samsung semble surtout rencontrer des difficultés pour rendre Bixby parfaitement opérationnel en anglais. Bixby a été présenté pour la première fois en mars pendant le lancement du Samsung Galaxy S8 mais, à ce jour, l'assistant ne comprend que le coréen. Une version test est depuis disponible en anglais, mais il ne peut encore être question d'une véritable concurrence avec Siri (Apple), Alexa (Amazon) et Google Assistant.

Selon certaines sources, l'enceinte de Samsung est comparable à l'Echo d'Amazon. Vous pouvez poser des questions à l'enceinte, jouer de la musique et commander des appareils intelligents. La date de commercialisation de "Vega" par l'entreprise n'est pas connue, mais il semble qu'elle a tout intérêt à se hâter. Le HomePod d'Apple sera mis en vente en décembre et, à l'automne, Microsoft se lancera dans la mêlée avec l'enceinte Invoke produite par Harman Kardon.