Samsung présente Bixby, son propre assistant numérique

Bixby a été mis au point par Viv Labs, une jeune entreprise d'intelligence artificielle créée par les auteurs de Siri et rachetée en octobre dernier par Samsung. Après Apple (Siri), Google Assistant, Amazon (Alexa) et Microsoft (Cortana), Samsung se lance donc aussi dans la course des assistants numériques. Mais Samsung qualifie Bixby "de fondamentalement différent de tous les autres assistants". C'est ainsi que Bixby comprendrait mieux le contexte et pourrait tirer des instructions d'informations incomplètes. Contrairement aux autres assistants numériques, Bixby serait aussi 'conscient' de ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone. Voilà qui devrait assurer un passage plus fluide entre les commandes tactile et vocale du smartphone.

"Des engins comme les smartphones, les PC et les appareils IoT (Internet of Things) disposent de toujours plus de fonctions, mais deviennent de ce fait aussi toujours plus complexes. Au lieu d'apprendre aux gens comment tout cela fonctionne, c'est à l'appareil d'apprendre comment nous travaillons", explique Injong Rhee, en charge du département R&D de Samsung.

Bixby fera sa première apparition sur le Samsung Galaxy S8, le produit-phare de l'entreprise, qui sera présenté mercredi prochain. Ce smartphone sera même équipé d'un bouton séparé permettant d'appeler Bixby.

Par la suite, l'assistant numérique sera aussi intégré à d'autres appareils. Il se pourrait donc à l'avenir que votre système de conditionnement d'air ou votre téléviseur dialogue avec vous via Bixby. "Nous croyons que Bixby évoluera d'une interface pour smartphone vers une interface pour tout ce qui touche votre vie", apprend-on ainsi.