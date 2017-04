La commande vocale Bixby pas encore prête pour le Galaxy S8 de Samsung

L'entreprise électronique espère pouvoir déployer ultérieurement cette année une mise à jour reprenant les fonctions de pilotage par la voix. Voilà qui est particulièrement regrettable, étant donné que le concept même du S8 était marqué du signe du nouvel assistant numérique. C'est ainsi qu'un bouton spécial avait été prévu permettant d'appeler Bixby.

L'assistant numérique devait être aussi LA réponse de Samsung à Siri d'Apple. Bixby "allait être fondamentalement différent de tous les autres assistants". Samsung signalait notamment que Bixby comprendrait mieux le contexte et pourrait tirer des instructions même d'informations incomplètes. Mais sans commande vocale, cela paraît compromis. Les fonctions AI de Bixby non pilotables par la voix, comme l'appareil photo intelligent, fonctionneront cependant.

Chien dur d'oreille

Lorsque la rédaction de Data News assista à une démonstration du Galaxy S8, l'assistant numérique ne s'était révélé guère convaincant. "Il fonctionnait de manière relativement lente et pataude. Selon Samsung, Bixby allait pouvoir passer sans le moindre problème d'un mode à l'autre: de l'image à la voix et à l'écran tactile, mais tout semble indiquer à présent que cela s'apparente à donner des ordres à un chien dur d'oreille."

Même si Samsung n'a donné aucune raison pour laquelle Bixby arrivera plus tard pour le S8, tout semble indiquer que l'entreprise n'a pas réussi à mettre au point à temps l'implémentation de la commande vocale. Alors que le développement de Siri avait pris pas mal de temps, l'assistant numérique de Samsung devait être rapidement finalisé. Voilà pourquoi l'entreprise avait en octobre dernier racheté Viv Labs, une jeune entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (AI), créée par les auteurs de Siri. Aujourd'hui, on apprend cependant que Bixby n'intègre encore aucune technologie de Viv Labs, et que ce serait pour plus tard cette année. Tout semble donc indiquer que Samsung a été trop vite en besogne en présentant cette fameuse innovation pour le Galaxy S8.

Il n'en reste pas moins que le géant sud-coréen engrange déjà de bons résultats avec le S8. Durant les deux premiers jours de prévente, plus d'un demi-million d'exemplaires ont en effet été commandés. Il ne semble donc pas que le report de la commande vocale exercera une forte influence sur la suite des ventes.