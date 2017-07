Samsung annonce la remise en vente d'une nouvelle version du Note 7

Samsung a annoncé dimanche dernier qu'il allait remettre en vente le smartphone au niveau local à partir du 7 juillet. Il s'agit d'appareils reconditionnés mais équipés d'une autre batterie que celle ayant provoqué la surchauffe.

Au total, quatre cent mille appareils seront vendus sous le nom "Galaxy Note Fan Edition" au prix de 699 600 wons, soit environ 535 euros ou trente pour cent du prix de vente original. La capacité de la batterie est légèrement plus réduite que celle de la version originale et il s'agira, il est vrai, d'un téléphone doté de spécifications datant d'il y a un an.

Le Note 7 a été lancé à l'été 2016 mais, début septembre, des cas d'appareils qui surchauffaient et prenaient feu pendant le chargement ont été signalés. Samsung a rapidement décidé de rappeler tous les appareils et d'interrompre le lancement. En Belgique, l'appareil n'a jamais été proposé à la vente.

En plus de nécessiter le rappel du produit, le problème de batterie a également gravement nui à la réputation de Samsung. Ainsi, certaines compagnies aériennes signalent encore aux passagers, lors du décollage, qu'il est interdit de monter à bord avec un Note 7. Entre-temps, Samsung a réussi à rebondir, notamment avec le lancement du Galaxy S8.