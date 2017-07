Philips s'empare d'un éditeur de logiciels médicaux

TomTec occupe une centaine de personnes en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Le software de l'entreprise est utilisé par plus de 20.000 médecins dans quelque six cents institutions de soins de par le monde. Le montant versé par Philips n'a pas été communiqué.

Ces dernières années, Philips a migré du secteur des ampoules, rasoirs électriques, téléviseurs et percolateurs vers celui de la technologie médicale. L'an dernier, elle avait ainsi racheté l'entreprise d'e-santé américaine Wellcentive. En juin de cette année, elle a mis la main sur Electric Geodensics, qui possède une technologie permettant de déterminer l'activité cérébrale. Et début de ce mois, Philips a aussi acquis un développeur londonien d'applis pédagogiques.