Payer sans contact, c'est désormais possible aussi avec l'appli Bancontact

La nouvelle technologie fonctionne via Near Field Communication (NFC). A la caisse, il vous suffit de passer votre smartphone le long du terminal de paiement. La puce NFC de votre smartphone établit alors une connexion avec le champ magnétique entourant le terminal de paiement, après quoi les données de paiement sont échangées. D'un simple mouvement de votre smartphone, vos achats sont donc payés.

Uniquement pour Android

L'appli Bancontact est supportée par 20 banques. Elle impose cependant deux conditions. La technologie sans contact n'est disponible que pour les smartphones équipés d'une puce NFC (la plupart des modèles) et tournant sur le système d'exploitation Android. Les propriétaires d'un iPhone ont moins de chance du fait qu'Apple n'intègre pas de puce NFC dans ses appareils. Apple dispose en l'occurrence de son propre service Apple Pay, qui n'est pas encore disponible en Belgique.

Plus de deux tiers des terminaux de paiement en Belgique sont actuellement équipés de la technologie NFC. D'ici 2018, tous les terminaux du pays devraient proposer le paiement sans contact.

Pas besoin de code pin pour les petits montants

Pour les montants supérieurs à 25 euros, vous devrez toujours saisir votre code pin. Pour les montants inférieurs, ce ne sera plus nécessaire, même si un contrôle est prévu ici aussi. C'est ainsi que l'appli Bancontact vous demandera par exemple votre code pin dès que vous atteindrez la limite de 50 euros en cumulant vos petits montants. Ensuite, le compteur sera remis à zéro et ce, jusqu'à ce que vous arriviez de nouveau à une somme totale de 50 euros maximum.

Si vous préférez ne pas payer sans contact, il vous est tout simplement possible de désactiver la puce NFC de votre smartphone. Vous pouvez cependant à tout moment continuer de payer par la voie mobile avec le code QR de l'appli.

Exit la carte de banque?

Alors que le paiement sans contact est déjà bien entré dans les moeurs dans d'autres pays, il demeure un phénomène marginal chez nous. Cette année, on pouvait toutefois déjà l'utiliser avec l'appli Belfius et via Android Pay dans les applis de BNP Paribas Fortis et de KBC. A présent que Bancontact implémente la technologie dans son appli, les clients d'autres banques peuvent eux aussi y avoir recours. Il est possible que d'ici quelques années, plus personne n'aura une carte de banque traditionnelle dans son portefeuille.