Les clients de Belfius peuvent désormais payer avec leur smartphone

La technologie que Belfius avait annoncée précédemment déjà, est à présent disponible pour tous ses clients. Toute personne ayant oublié sa carte de banque à la maison, pourra donc désormais payer sans contact via Near Field Communication (NFC). La condition est donc que le terminal de paiement et le smartphone soient équipés d'une puce NFC. Chez Wordline, numéro un du marché de la vente et de la location de terminaux de paiement, plus de la moitié de ces derniers sont actuellement déjà équipés de la technologie NFC. Et d'ici la fin de cette année, tous les autres terminaux devraient supporter NFC.

Pas de code pin pour les petits montants

Cette méthode de communication sans contact offre une portée de quelque dix centimètres. En maintenant le smartphone à proximité du terminal, le paiement s'effectue automatiquement - même si l'appli de Belfius n'est pas activée. Pour les paiements inférieurs à vingt euros, il ne faut même pas saisir de code pin. Le client a en outre le choix de la carte de paiement: Maestro, Mastercard ou Visa. Durant le paiement, aucune connexion internet n'est requise.

Pas pour les iPhone

Toute personne désireuse de payer sans contact doit disposer d'un smartphone intégrant Android 4.4 ou supérieur. Les propriétaires d'un iPhone sont donc ignorés, puisqu'Apple réserve la technologie de ses appareils à son propre service Apple Pay, non encore disponible en Belgique. Android Pay, le service de paiement de Google, qui fonctionne également via NFC, est par contre disponible depuis quelques mois déjà dans notre pays.

Exit la carte de banque?

Alors que le paiement sans contact est déjà entré dans les moeurs dans d'autres pays, cela reste encore un phénomène marginal chez nous. La situation pourrait changer, maintenant que Belfius est la première banque belge à le proposer. Après l'été, Bancontact intégrera aussi une technologie de paiement similaire à son appli Android. D'autres banques devraient suivre. Il est donc possible que d'ici quelques années, plus personne n'aura plus de carte de banque physique dans son portefeuille.