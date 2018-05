Mobile Vikings passe de Base à Orange

Jim Mobile et Mobile Vikings proposent des formules de téléphonie mobile, SMS et navigation, mais ne possèdent pas de pylônes GSM propres. Jusqu'à présent, Medialaan louait l'infrastructure de Base pour ses 365.000 clients. Or le réseau de Base a été racheté il y a trois ans par Telenet qui, depuis le rachat de De Vijver Media, est devenu un concurrent direct de Medialaan.

Il y a deux ans, Telenet a revendu la participation de Base dans Mobile Vikings à Medialaan, afin d'obtenir le feu vert de la part du contrôleur européen de la concurrence. A présent, Medialaan est devenu un 'full MVNO', à savoir un acteur télécom totalement indépendant, qui peut lui-même choisir de louer sa capacité réseautique. Et c'est ce qui explique pourquoi il s'associe à présent à Orange.

Nouvelle carte SIM

Les utilisateurs de Mobile Viking n'en remarqueront quasiment rien. Après le passage de 'light MVNO' à 'full MVNO', ils avaient de toute façon déjà besoin d'une nouvelle carte SIM. "Ces cartes seront envoyées automatiquement cet été, à partir de juin", explique un porte-parole de Mobile Vikings. Ces mêmes cartes SIM fonctionneront au printemps de 2019 via le réseau d'Orange. Actuellement, ce réseau dispose d'une meilleure couverture 4G que celle de Base. Les clients d'Orange bénéficient aussi de la même vitesse de téléchargement et d'une vitesse de chargement supérieure à celle des utilisateurs du réseau de Base, comme il ressort de la dernière étude effectuée par Test-Achats.

Aussi l'internet fixe à l'avenir?

Medialaan regarde déjà au-delà d'une offre mobile. De nouvelles règles télécoms sont en préparation, qui devraient accroître la concurrence. Il serait ainsi possible pour Orange de commercialiser de l'internet fixe sous la forme d'un service séparé. Medialaan l'a bien compris. "Nous envisagerons la possibilité de proposer à l'avenir des solutions d'internet fixe", déclare Herbert Vanhove. Ce dernier est CEO d'Unleashed qui chapeaute aussi le service de diffusion TV Stievie, conjointement avec Mobile Vikings et Jim Mobile.