La station spatiale ISS dispose d'une nouvelle imprimante

Imprimer dans l'espace est nettement plus malaisé que sur la Terre. C'est ainsi que le papier doit rester en place et qu'il ne peut voler dans tous les sens après impression en raison de l'apesanteur. Les bulles d'encre ne peuvent pas non plus couler pour ensuite flotter à travers la station spatiale. En outre, l'imprimante doit encore être plus résistante à la combustion que sur la Terre. Le fabricant HP travaille depuis des années pour préparer une imprimante utilisable dans l'espace.

L'ISS dispose de deux imprimantes: une Epson Stylus Color 800 américaine et un autre modèle russe. L'équipage de la station spatiale les utilise pour imprimer des manuels et des instructions, mais aussi des photos et des mails provenant de la Terre. Par mois, les membres de l'équipage utilisent quelque 1.000 feuilles A4. L'Epson devait être remplacée après toutes ces années de fonctionnement. Selon les astronautes, elle connaissait des problèmes depuis six ans déjà.

L'organisation aéronautique américaine NASA a commandé en tout cinquante imprimantes spéciales pour l'espace. Deux d'entre elles étaient prévues pour l'ISS, alors que les autres restent en réserve sur la Terre.

L'imprimante de remplacement a été livrée hier mercredi par le vaisseau d'approvisionnement Dragon, qui a été lancé lundi par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le vaisseau d'approvisionnement a embarqué en tout 2,6 tonnes de matériel, dont des provisions pour les astronautes de l'ISS, de l'équipement pour des expériences scientifiques et un appareil expérimental de collecte de débris dans l'espace.