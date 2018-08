La startup vidéo de Meg Whitman récolte directement 1 milliard de dollars

La réalisation de vidéos de 10 minutes maximum, prêtes à l'emploi sur les appareils mobiles: tel est l'objectif de NewTV, la nouvelle entreprise de l'ex-président de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, et de l'ex-CEO de HP, Meg Whitman. L'équipe compte à peine dix personnes.

NewTV n'est encore que l'appellation provisoire de l'entreprise, dont la date de démarrage n'a pas encore été clairement fixée. Mais le fait est qu'elle ne manque pas de moyens financiers, puisque le duo vient d'annoncer au New York Times avoir recueilli un milliard de dollars.

Parmi les investisseurs, on trouve les principaux studios TV: Metro Goldwyn Mayer, Walt Disney, NBCUniversal, 21st Century Fox, Sony, Lionsgate, ITV, Viacom et Warner Media, mais aussi de grandes banques comme Goldman Sachs et JPMorgan Chase. L'actionnaire principale de Telenet, Liberty Global, et la chinoise Alibaba en font également partie. Le principal investisseur ne serait autre que Madrone Capital Partners.

Selon le journal, les firmes de médias qui ont investi dans NewTV, seront aussi en partie les entreprises où NewTV achètera des programmes. Cette dernière entend proposer ses vidéos sous forme d'abonnement et deviendra ainsi une concurrente de Netflix.