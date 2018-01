Meg Whitman délaisse la Sillicon Valley pour Hollywood

En novembre dernier, Whitman annonçait son départ de HPE, mais par la suite, elle garda le silence sur ses futures ambitions de PDG. Aujourd'hui, elle sort de son mutisme et annonce qu'elle deviendra à partir du mois de mars CEO de NewTV, une nouvelle entreprise ayant comme objectif de proposer la qualité hollywoodienne sur le petit écran.

NewTV est une appellation encore provisoire. De son côté, Whitman déclare vouloir transférer la qualité et la manière de raconter des histoires du secteur cinématographique vers les vidéos mobiles d'une durée maximale de 10 minutes. "C'est là l'une des idées les plus disruptives à laquelle j'ai été confrontée tout au long de ma carrière", a déclaré l'enthousiaste nouvelle CEO.

Après son départ de HPE, Whitman est toutefois restée membre de son conseil d'administration. Précédemment, elle occupa aussi un siège chez Dropbox. Chez HP, elle avait pris notamment en charge la scission entre HP Inc et HPE. Avant cela, elle avait dirigé eBay et fut en 2010 candidate républicaine briguant le poste de gouverneur de Californie.

Katzenberg

Le choix de Whitman de travailler pour une startup d'Hollywood n'est pas une grande surprise. Elle reconnaît elle-même avoir été impliquée dans ce projet grâce à Jeffrey Katzenberg, le directeur de Dreamworks. La collaboration entre ces deux personnes n'est pas un secret, quand on sait par exemple que ces dernières années, Katzenberg fut un orateur régulier lors des grands événements organisés par Hewlett Packard.