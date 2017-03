La prochaine cible de Trump: la neutralité du net

Selon un article paru dans The New York Times, l'administration Trump a jeté à présent son dévolu sur la suppression des règles s'appliquant à la neutralité du net et ce, depuis l'ère Obama. Ces règles avaient été approuvées en 2015 pour s'assurer que les fournisseurs traitent équitablement tout le trafic internet. Rappelons que plus tôt cette semaine, le Congrès a voté en faveur du retrait des lois en matière de confidentialité, planifiées sous Obama.