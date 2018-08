L'ICT Woman of the Year organise le Young Potential Boostcamp

'Building a career as a woman in the world of ICT' et 'The Internet of Things on the shop floor': tels sont les deux sujets choisis pour le Young Potential Boostcamp. Il s'agit là d'un projet gratuit pour jeunes (jusqu'à 28 ans) néo-diplômées ou starters affichant une passion pour l'ICT et souhaitant donner à leur carrière un démarrage sur les chapeaux de roue.

Un maximum de 40 de ces 'young potentials' participeront au Boostcamp qui se tiendra d'octobre 2018 à février 2019. Chaque participante sera accompagnée par un mentor, à savoir un top-manager ou une personnalité éminente du monde ICT. Ce mentor assistera la participante tout au long du projet. C'est le 18 octobre que sera donné le coup d'envoi du Boostcamp. Chaque participante sera conviée à prendre place autour de la table, en même temps que des managers de différentes entreprises, ce qui se traduira immanquablement par des échanges de propos informatifs et inspirants. Dans le cadre du programme, les mentors conseilleront aussi les 'young potentials' dans le développement de leur future carrière personnelle. Il s'ensuivra un événement de clôture.

Pour Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer chez Orange et ICT Woman of the Year 2018, ce projet est une façon d'aider des jeunes femmes au début de leur carrière professionnelle. Elle espère vivement que les chefs d'entreprise et top-managers participants parviendront à amener les 'young potentials' à un niveau supérieur. En tant qu'organisateur de l'événement She Goes ICT, Data News ne peut que saluer comme il se doit ce projet.

Inscriptions jusqu'au 9 septembre

L'enregistrement vient de démarrer et se poursuivra jusqu'au 9 septembre. La sélection se fera ensuite dans le courant du mois de septembre. Intéressée? Inscrivez-vous dans ce cas via www.youngpotentialboostcamp.be