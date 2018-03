L'Australie dispose de bornes 5G (mais personne ne peut les utiliser!)

Les premières bornes compatibles 5G ont été installées en Australie. Le fournisseur Telstra en a placé quelques-unes dans son 5G Innovation Centre de South Port. Elles sont reliées à un réseau de test 5G de Telstra. Il y a pourtant un hic d'importance: il n'existe pour l'instant sur le marché aucun smartphone ou tablette compatible 5G, qui soit capable de les utiliser. Les visiteurs du centre exploitant les bornes gratuites surferont donc simplement aux vitesses 4G. Selon Telstra, son réseau 5G serait capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 3 Gps, mais tout utilisateur du wifi ne pourra bénéficier que de la vitesse 'normale' de 100 Mbps. Reconnaissons toutefois que pour le wifi public, ce n'est pas mal du tout.

La 5G est attendue depuis longtemps déjà et à présent que le 3GGP, l'instance de réglementation, est enfin plus ou moins d'accord à propos des normes auxquelles la 5G doit satisfaire, les fournisseurs et les opérateurs télécoms sont empressés de déployer leurs propres réseaux de test et de les montrer aux grand public. En Belgique par exemple, Ericsson a installé sur le Corda Campus un mini-réseau 5G.

Jusqu'à ce que le matériel à la consommation soit compatible, ces mini-réseaux seront surtout utilisés pour des démonstrations de technologies spécialisées, telles les voitures autonomes.