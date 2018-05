Konica Minolta s'empare d'une entreprise IT belge

Konica Minolta reprend Aurelium, une entreprise qui existe depuis plus de trente ans déjà, qui est spécialisée dans les solutions IT et qui occupe aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Aurelium conservera son nom et sa spécificité et continuera d'opérer au départ de Kontich. La direction d'exploitation actuelle (Philippe Reinardts et Gert Lambers) demeurera aussi à son poste. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

"Cet accord cadre avec notre ambition de devenir un fournisseur de services IT à part entière, en ce compris de solutions numériques complètes. Le rachat d'Aurelium devrait matérialiser davantage encore ce processus", indique Konica Minolta dans un communiqué de presse. Le fait que cette entreprise d'origine japonaise recherchait des rachats en Belgique, avait déjà été souligné lors d'une interview accordée par le managing director de Konica Minolta Belux, Xavier Berniez, et publiée dans le numéro de mars de Data News.

Conjointement avec Aurelium, Konica Minolta lancera sur le marché belge notamment le concept 'Workplace Hub' introduit l'année dernière. Workplace Hub est une plate-forme centralisée regroupant toute l'infrastructure IT d'une organisation. Elle devrait aider les PME, mais aussi les plus grandes sociétés à passer à la vitesse supérieure au niveau de leur transformation numérique. Son lancement est prévu ultérieurement cette année.