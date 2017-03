Konica Minolta annonce sa propre plate-forme IT

Tout comme pas mal de ses homologues dans le secteur, la firme japonaise Konica Minolta se concentre de plus en plus sur les services IT. C'est dans ce cadre qu'il faut considérer l'annonce qu'elle vient de faire. La première version de Workplace Hub - disponible à partir de l'automne - a pour but d'aider les PME, mais aussi les entreprises assez grandes à progresser plus rapidement dans leur transformation numérique. Cette plate-forme centrale va en effet leur permettre de gérer de manière plus efficiente tous les services, appareils, outils et applications en leur sein.

Les utilisateurs se verront proposer un tableau de bord central offrant une vue d'ensemble complète de l'utilisation IT dans toute leur entreprise. Les coûts de gestion IT seraient ainsi radicalement diminués grâce, entre autres, à une analyse des données en temps réel en vue d'aider à améliorer les processus de l'entreprise. "Workplace Hub aidera les entreprises à se préparer à une prochaine série d'innovations technologiques dans l'environnement business, afin qu'elles ne manquent à coup sûr pas ce train", a déclaré Shoei Yamana, CEO de Konica Minolta, lors de l'événement de lancement organisé à Berlin.

Pour sa plate-forme, Konica Minolta collabore dans un premier temps avec Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Sophos (sécurité), Canonical et BrainTribe (gestion des données), mais l'entreprise espère que cet écosystème pourra rapidement s'amplifier. La plate-forme comprend aussi une feuille de route pour l'intégration des applications et appareils IoT (Internet of Things), de l'intelligence artificielle, de l'edge computing (traitement en bordure de réseau) et de tout ce qui peut former conjointement le lieu de travail du futur.