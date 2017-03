Google va permettre d'effectuer des paiements mobiles via Gmail

Précisons que cela ne concernera provisoirement que les Etats-Unis. Google Wallet, la plate-forme de paiements du géant des recherches, existe depuis quelques années déjà et permet entre autres de verser de l'argent via la version web de Gmail. Ce sera donc désormais possible aussi avec l'appli mobile. Toute personne souhaitant effectuer un versement d'argent, créera un nouveau mail, se rendra avec les pièces jointes sur Google Wallet, y indiquera un montant, avant d'envoyer le mail. Selon Google, cela se fera gratuitement, et le destinataire n'aura même pas besoin d'une adresse Gmail. Le destinataire pourra indiquer lui-même où l'argent devra aboutir.

Il s'agit là d'une nouvelle étape dans les tentatives de Google de s'emparer d'une part du gâteau que représente le marché des paiements mobiles. Avec l'autre appli de paiement, Android Pay, Google concurrence par exemple Samsung et Apple, qui disposent chacune d'une solution de paiement sans contact par smartphone et NFC. En Belgique, tel n'est pas le cas. Dans notre pays, il n'y a provisoirement que peu d'emplacements qui supportent, disons, Apple Pay et ce, même si les banques elles-mêmes commencent de plus en plus à intégrer des méthodes de paiement dans leurs applis. C'est ainsi que le mois dernier, Belfius a annoncé sa propre fonction de paiement sans contact.