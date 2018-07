Ford investit quatre milliards de dollars dans les voitures autonomes

L'année dernière, Ford annonçait qu'elle allait investir un milliard de dollars dans Argo AI. Cette startup, fondée par des ex-collaborateurs de Google et d'Uber, met au point de l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes.

En plus de cet investissement, réparti sur cinq ans, Ford est à présent prêt à y ajouter trois milliards de dollars. Cet argent sera non seulement injecté dans Argo AI, mais servira aussi à regrouper toutes les activités de Ford en matière de voitures autonomes. Jusqu'à présent, elles étaient en effet encore disséminées dans les différents départements de recherche et de développement de produits. La nouvelle division, qui s'appellera 'Ford Autonomous Vehicles LLC', sera hébergée à Detroit et sera dirigée par Sherif Marakby.

La décision de regrouper toutes ces activités et d'y injecter en tout quatre milliards de dollars dans les cinq années à venir, indique que Ford a dépassé la phase d'exploration prudente du début et est en train d'évoluer en une firme qui veut désormais pleinement miser sur les voitures autonomes.

"Ford a effectué d'énormes progrès dans la conduite autonome - du développement de la technologie et du renouvellement de nos modèles d'entreprise jusqu'à l'expérience d'utilisation", affirme Jim Hackett, CEO de Ford, lors de l'annonce. "C'est le moment propice pour regrouper toutes ces activités en une entité unique qui devrait mettre notre entreprise en pole position pour saisir les opportunités futures."