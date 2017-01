Dropbox va concurrencer Google Docs et Office 365

Les outils d'édition collaborative portent l'appellation Paper et constituent un élément à part du compte Dropbox via l'interface web. L'éditeur de texte s'avère assez simple, même s'il intègre tout ce qu'il faut pour créer ou traiter des documents.

L'objectif est de vous permettre non seulement de créer des fichiers, mais aussi d'importer, traiter et évidemment conserver des fichiers issus d'Office ou de Google Docs. Il sera aussi possible de faire participer d'autres utilisateurs ou simplement de les laisser regarder.

Paper cible tous les utilisateurs et se décline en 21 langues de support, dont le français. Toute personne voulant remplir la fonction d'administrateur devra disposer de Dropbox Business ou Enterprise. Pour ces deux derniers, résultant d'abonnements payants, Dropbox lance aussi Smart Sync, permettant au service de stockage dans le nuage de se synchroniser plus rapidement avec les dossiers sur un PC.