BMW intègre Skype

Dès l'automne, BMW proposera Skype for Business Participants en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L'objectif est de déployer également ce service dans d'autres pays par la suite. Outre les réunions, il sera aussi possible d'envoyer des e-mails (grâce à la reconnaissance vocale).

BMW et Microsoft, propriétaire de Skype, collaborent depuis déjà longtemps. Le constructeur automobile allemand avait déjà ajouté Office 365 de Microsoft à son système d'infodivertissement. Une fonctionnalité qui permet, par exemple, d'envoyer directement l'adresse d'un rendez-vous de l'agenda vers le système de navigation.

Et la sécurité routière ?

Cette annonce ne sera probablement pas accueillie avec enthousiasme par les organismes de sécurité routière. Parallèlement, BMW est en train d'équiper ses nouveaux modèles de capteurs et d'un logiciel d'intelligence artificielle qui reconnaît les piétons. Le constructeur automobile se focalise dès lors fortement sur le développement de la conduite automatisée.

Il se déroule en cinq phases. La première était le cruise control et la dernière sera le rêve ultime, où votre voiture viendra vous chercher toute seule. Actuellement, les modèles haut de gamme se trouvent à la phase 2, où vous pouvez lâcher votre volant quelques instants. D'ici 2021, BMW fera passer ses modèles à la phase 3, puisque vous pourrez prendre le temps d'envoyer un e-mail ou de regarder une vidéo sur l'autoroute tandis que la voiture prendra le contrôle du volant.