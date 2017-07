BMW affiche les abords de la voiture en 3D

La fonction Remote 3D View est en effet déjà proposée en Allemagne, mais sera bientôt aussi disponible dans notre pays. Concrètement, 18 caméras et détecteurs visibles offrent une vue à 360° de la voiture, que vous pouvez demander dans le véhicule ou à distance, via votre smartphone.

Il s'agit avant tout d'une fonction de sécurité. Elle permet par exemple de voir ce qu'il se passe lorsque l'alarme se met en route. Mais la fonction caméra peut aussi s'avérer bien utile pour retrouver la voiture sur un parking

Ne pensez toutefois pas que vous pourrez jouer aux James Bond : BMW n'entend pas faire de ses voitures un outil d'espionnage. Il n'est par exemple pas possible de prendre plus de trois photos toutes les deux heures.

La fonction est disponible sur les BMW dotées de la fonction Surround View ou Parking Assistant Pack Plus, étant donné que celles-ci sont équipées de caméras intégrées. Ce sera donc le cas de la BMW 5, qui sera fabriquée à partir de novembre 2016, et des BMW 7 sorties d'usine depuis mars dernier. Les futures BMW X3 et BMW Série 6 Gran Turismo pourront elles aussi être équipées de cette fonction.

Apple CarPlay

Bonnes nouvelles également pour les conducteurs de BMW plus modestes. Apple CarPlay est dorénavant disponible sur tous les modèles avec navigation. Jusqu'il y a peu, cette app ne pouvait être utilisée que sur les véhicules dotés d'un grand écran de navigation.

Dépassement automatique

Le constructeur automobile allemand a l'ambition d'évoluer vers des voitures connectées capables de rouler largement de manière autonome. Nous n'y sommes pas encore, mais toutes les BMW Série 5 Berline et Touring produites à partir de novembre et dotées de l'option "Driving Assistant Pack Plus" pourront dépasser des voitures de manière automatique sur autoroute à des vitesses comprises entre 70 et 180 kilomètres par heure. Nous déconseillons toutefois d'essayer d'atteindre ces vitesses de pointe, sauf bien sûr sur les autoroutes allemandes.