1.000 bornes de recharge supplémentaires pour voitures électriques le long des autoroutes allemandes

Actuellement, 50.000 voitures électriques sont enregistrées en Allemagne. Le pays ambitionne de disposer d'ici 2020 d'un million de ce type de véhicule. Dans ce but, l'entreprise énergétique EnBW installera mille nouvelles bornes de recharge électriques le long des autoroutes allemandes. Le réseau de recharge allemand sera ainsi amplifié de 25 pour cent. Toutes ces bornes de recharge devraient être opérationnelles en 2020.

Objectif réaliste?

Reste à savoir si l'Allemagne pourra réaliser son ambition en installant à peine mille bornes de recharge supplémentaires. Par comparaison, notre pays cible 60.000 voitures électriques d'ici 2020, mais installera dans ce but 2.500 bornes de recharge supplémentaires.

Selon une étude du bureau économique d'ING, il y a trois raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas encore une voiture électrique, à savoir une infrastructure de recharge limitée (20% des consommateurs), une autonomie trop faible (28%) et un prix trop élevé des voitures électriques (40%).

Ces deux derniers problèmes disparaîtront grâce aux batteries toujours plus compactes et meilleur marché. De plus, les autorités allemandes accordent depuis l'année dernière aussi une prime de 4.000 euros à l'achat d'une voiture électrique, tout comme chez nous. Le manque de stations de recharge le long des autoroutes allemandes reste cependant un problème. Selon EnBW, l'objectif gouvernemental pourra être atteint, à condition que le manque de stations de recharge ne soit plus un obstacle.