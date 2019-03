Une startup anversoise crée une plate-forme globale d'informations du personnel

Un magazine d'entreprise par ici, un groupe Slack par là et, entre les deux, les valves pour connaître les toutes dernières nouvelles. Tout employé, qui veut se tenir au courant de ce qui se passe dans son entreprise, a tout intérêt à consulter divers canaux. Or voici que la startup anversoise MeetRoger a voulu changer cela en développant une plate-forme qui rationalise l'ensemble de la communication.

Il n'y a rien de plus important qu'une communication fluide entre l'employeur et ses employés. Pourtant, elle se déroule souvent de manière chaotique, maladroite, voire désuète par le biais de valves, tableaux d'affichage, publications d'entreprise, etc. 'Il en résulte qu'aucun collaborateur ne sait plus vraiment à quel saint se vouer', déclare Cédric Vercauteren, CEO de MeetRoger. 'Et si l'on utilise Slack, on observe que les employés n'en sont pas du tout friands.'

Une solution globale devait donc être trouvée, et tel est précisément l'objectif de MeetRoger, une plate-forme qui regroupe toute la communication d'une entreprise et la véhicule via divers canaux. 'Chaque collaborateur reçoit les informations où bon lui semble et comme il le souhaite: via une appli, un courriel, un SMS, une messagerie, voire dans Slack', apprend-on. 'En fait, nous formons une sorte de lien entre employeurs et employés. En tant que manager, équipe de communication ou responsable du personnel, on reçoit de nombreuses données en retour. On sait qui a lu quoi, d'où le choix de l'appellation MeetRoger. Et en regroupant toute la communication, on se regarde aussi dans le miroir. Tout directeur constatant qu'il a envoyé pas mal de messages de 'change management' au cours d'un mois déterminé, peut s'attendre à ce que le personnel ait ainsi reçu suffisamment de nouvelles à assimiler.'

Cols bleus

MeetRoger fonctionne comme une plate-forme SaaS. 'On paie par utilisateur et par mois avec un coût dégressif en fonction du volume', explique Vercauteren. 'La facturation se fait une fois par an, afin que nous évoluions au même niveau que la comptabilité. Aujourd'hui, cela fait un an et demi que nous sommes commercialement actifs. Pendant tout ce temps, nous avons déjà réussi à convaincre beaucoup de clients, puisque nous en sommes à cinq mille utilisateurs. C'est ainsi qu'Unified Post est devenue depuis peu un client très important. Nous ciblons d'abord des secteurs comme la chimie, la construction, la logistique/l'entreposage et le software, car notre outil convient idéalement pour les entreprises qui ont des activités sur divers sites avec plusieurs équipes, cultures et types de collaborateur. On observe également que MeetRoger est très bien acceptée par ce qu'on appelle les cols bleus, parce que nous privilégions l'accessibilité et la transparence.'

Vercauteren et son co-fondateur ont créé MeetRoger avec des moyens financiers propres. Jusqu'aujourd'hui, ils y ont investi 80.000 euros. 'Récemment, nous avons organisé en outre une première phase de capitalisation et avons trouvé un investisseur privé prêt à injecter quelque 430.000 euros convertibles. Nous voulons ainsi nous ancrer durablement en Belgique, mais nos ambitions sont à coup sûr européennes à terme. En été, nous ferons le point pour savoir si nous pouvons y arriver avec le capital actuel ou s'il faut envisager une nouvelle phase de financement.'