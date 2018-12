Une appli comptable bruxelloise recueille 1,7 million d'euros

En tout, Accountable a recueilli 1,7 million d'euros, dont la majeure partie provient du fonds Connect Ventures, complétée par des business angels belges et internationaux. La phase de capitalisation remonte à octobre déjà, mais vient seulement d'être annoncée dans le journal L'Echo. Accountable se fait accompagner notamment par les fondateurs d'OTA Insight et par Jeremy Levan (Sunrise).

Avec ce supplément de capital, Accountable entend se lancer entièrement sur le marché belge. D'ici un an et demi à deux ans, la startup souhaite alors progresser à l'échelle internationale. Le choix n'a pas encore été fait, mais la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne surtout seront des pays passés à la loupe, selon le co-fondateur Nicolas Quarré, qui s'est confié à L'Echo.

Accountable est une plate-forme s'adressant aux indépendants, afin qu'ils puissent mener à bien aussi simplement que possible leur administration, leur comptabilité et leurs déclarations TVA (encore et toujours les points délicats pour un indépendant) et ce, au moyen d'une seule et même appli. Celle-ci peut être connectée à un compte en banque professionnel et offre aussi les visions et analyses nécessaires. Le scannage des factures ou des reçus est également possible. De plus, l'appli permet de partager des données avec un comptable professionnel.