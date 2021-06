Spadel a annoncé mardi investir dans Contaynor, une start-up spécialisée dans la livraison écologique de boissons à domicile. Le groupe réalise cette opération par le biais de son nouveau fonds The Source, dont l'objectif est de prendre des parts dans des entreprises innovantes et durables.

Dirigée par trois jeunes entrepreneurs, Contaynor est active dans une cinquantaine de communes autour de Bruxelles et Louvain et permet de commander en ligne des boissons qui sont ensuite livrées à la maison grâce à des camionnettes 100% électriques. La société ambitionne de couvrir d'autres grandes villes belges d'ici la fin 2022, à commencer par Anvers. Depuis le lancement de la start-up, les produits de Spadel, en particulier les bouteilles en verre d'eau Spa, font partie des boissons les plus populaires auprès des clients de Contaynor, souligne Spadel dans un communiqué.

"Au-delà de l'aspect financier, l'idée derrière le fonds The Source est de favoriser l'expertise, l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise au sein du groupe Spadel. Dans un premier temps, le fonds dispose d'un montant total de 10 millions d'euros, qu'il souhaite investir dans différents types d'entreprises: les boissons, le packaging durable, le numérique, les solutions d'hydratation, le recyclage ou tout ce qui peut améliorer l'expérience consommateur, comme c'est le cas pour Contaynor."

Dirigée par trois jeunes entrepreneurs, Contaynor est active dans une cinquantaine de communes autour de Bruxelles et Louvain et permet de commander en ligne des boissons qui sont ensuite livrées à la maison grâce à des camionnettes 100% électriques. La société ambitionne de couvrir d'autres grandes villes belges d'ici la fin 2022, à commencer par Anvers. Depuis le lancement de la start-up, les produits de Spadel, en particulier les bouteilles en verre d'eau Spa, font partie des boissons les plus populaires auprès des clients de Contaynor, souligne Spadel dans un communiqué."Au-delà de l'aspect financier, l'idée derrière le fonds The Source est de favoriser l'expertise, l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise au sein du groupe Spadel. Dans un premier temps, le fonds dispose d'un montant total de 10 millions d'euros, qu'il souhaite investir dans différents types d'entreprises: les boissons, le packaging durable, le numérique, les solutions d'hydratation, le recyclage ou tout ce qui peut améliorer l'expérience consommateur, comme c'est le cas pour Contaynor."