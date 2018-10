Les algorithmes de Kantify pour rendre le marketing intelligent

'Nombre d'entreprises savent déjà que l'AI peut les aider à s'assurer un avantage compétitif sur leurs concurrentes, mais elles ne savent pas comment l'utiliser', déclare Ségolène Martin, managing partner de Kantify. 'C'est là que nous voulons intervenir. Nous nous focalisons uniquement sur l'AI et avons créé plusieurs solutions susceptibles d'être appliquées en matière de vente & marketing personnalisé, de tarification dynamique et de 'price prediction'. En recourant à des algorithmes basés sur des milliers de 'data points', nous pouvons avoir nettement plus de notions qu'un esprit humain, et les exploiter ensuite pour calculer de meilleurs prix et donc obtenir une meilleure marge à la vente.'

Kantify fonctionne conformément à un modèle de consulting et avec des solutions sur mesure, mais reposant sur des algorithmes et des applications créées sur le base de l'expertise existante. 'Nous les ajustons aux besoins du client et à son cas, afin que nous puissions les intégrer dans leurs systèmes déjà existants. C'est ainsi que notre solution de 'dynamic pricing' peut être parfaitement activée dans la boutique web d'une entreprise.'

Mais dites donc, Kantify ne serait-elle pas le genre d'entreprise qui, si j'ai effectué d'abord une recherche en ligne sur des montres Rolex, veille à me faire payer davantage ensuite pour mes vacances en avion, simplement parce que j'ai donné l'impression de pouvoir me permettre certaines choses plus onéreuses? Martin ne peut cacher un sourire. 'Nous pourrions parfaitement faire aussi de la tarification sur base de données personnalisées, mais tel n'est provisoirement pas le cas. Nous ciblons nettement plus d'autres types de données, comme les besoins globaux du client, les prévisions météo, le moment de la journée, le pronostic de la demande, les stocks de l'entreprise, etc. C'est ainsi qu'en logistique par exemple, le temps peut être un facteur important dans la fixation des prix.'

Lancée en 2016, Kantify dispose entre-temps d'un portefeuille d'une quinzaine de clients. 'On y trouve tant des très grandes sociétés que des scale-ups. Monizze, du secteur 'fintech', en est un exemple. Le fait que nous travaillons principalement en ligne, nous permet d'être dès à présent actifs aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Avec un bon mix de stratégies - de la vente directe jusqu'à une présence à des événements de marketing -, nous voulons continuer de croître. Nous avons également aussi sélectionné plusieurs niches, où nous voulons être fortement présents, parce que nous observons que nos solutions y sont très appréciées. Le secteur chimique en est une, car la fixation des prix des matières premières y est essentielle. Notre modèle permettant de prévoir la direction à suivre a déjà fait ses preuves vis-à-vis de la concurrence.'

Martin et son partenaire Nik Subramanian avaient précédemment créé la start-up Meetsies.com, et ont réussi à développer Kantify entièrement par leurs propres moyens dans le giron de Start It @KBC. A présent, on y envisage d'abord encore des fonds propres, même si Martin n'exclut pas que du capital supplémentaire puisse être récolté. 'Nous allons bientôt entamer le dialogue à ce propos, mais dans un premier temps, nous voulons encore lancer un nouveau produit. Lequel? Je ne souhaite pas encore en parler.'

Kantify Siège social: Bruxelles Nombre d'associés: 2 A la recherche de capital supplémentaire?: momentanément pas. Site web:

www.kantify.com