Dgenious, spécialisée en données massives (big data) pour les chaînes commerciales et de restauration, lève 1 million d'euros auprès de The Faktory Fund et de finance&invest.brussels. Cet argent devrait entre autres servir à croître en Europe.

Dgenious est déjà présente dans plusieurs pays européens et est active dans les secteurs des hôpitaux, du commerce de luxe, de la vente au détail, de la mode et de la santé. La jeune pousse belge disposant d'un centre R&D en Suisse propose une solution de business intelligence (BI) basée sur les données massives. Cette solution permet aux clients de gérer divers points de vente avec accès direct en temps réel aux données consolidées. dgenious tente de se distinguer des solutions concurrentes en offrant des analyses d'utilisateurs, des rapports et des tableaux de bord sur mesure, sans l'intervention d'un spécialiste BI.

En tout, dgenious recueille 1 million d'euros auprès de finance&invest.brussels et de The Faktory Fund. Ce fonds d'investissement a été créé par Pierre Lhoest, qui avait précédemment placé aussi sur la carte internationale la perle technologique wallonne EVS. Ces moyens supplémentaires doivent servir à accélérer l'expansion européenne de dgenious. Antoine Lebacq - l'actuel Chief Technology Officer - a fondé dgenious, qui est dirigée à présent par la CEO Gaëlle Helsmoortel, ex-cadre de L'Oréal et consultante en stratégies numériques.

