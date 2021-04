Vande Moortel Real Estate (VMRE) - quasiment le plus grand groupe syndic de notre pays - rachète Syndic4you. La startup 'proptech' wallonne n'a été fondée qu'en juin 2019.

L'entreprise Syndic4you (Realab SA) encore relativement jeune permet aux propriétaires d'appartements de gérer eux-mêmes leur copropriété sans intermédiaire dans le cadre d'un syndic professionnel. Son CEO, Geoffroy Uyttenhove, et les 3 autres fondateurs que sont Rodolphe de Robiano, Sverre Massaert et Stéphane Solvyns avaient besoin d'une solution numérique sur un marché immobilier, où le nombre de blocs d'appartements augmente d'une part, alors que d'autre part, le secteur de la gestion de copropriétés est aux prises avec une carence de syndics. Pourtant, c'est bien VMRE, l'un des principaux groupes syndics du pays qui rachète la startup. Geoffroy Uyttenhove et Valentin Bertrand, lequel était venu renforcer Syndic4you pas plus tard que l'an dernier, resteront à leur poste pour soutenir la croissance de l'entreprise.

VMRE (Vande Moortel Real Estate) est un groupe immobilier possédant plus de 30 ans d'expérience et spécialisé dans la gestion de blocs d'appartements et privative. Pour VMRE, ce rachat représente surtout une opportunité d'ajouter d'un seul coup une plate-forme numérique de cogestion à son offre de services. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé. Selon l'un de nos collègues de Trends-Tendances, le groupe investira directement un million d'euros dans la poursuite du développement de la jeune pousse. Il y aura aussi un bureau en Flandre, afin de s'ancrer davantage dans la partie nord du pays. Dans une prochaine phase, c'est une internationalisation qui est inscrite au programme.

Il n'arrive pas si souvent qu'une start-up soit rachetée moins de 2 ans après sa fondation. Recueillir du capital supplémentaire était le plan initial, selon les fondateurs eux-mêmes. Mais la recherche d'un supplément de fonds déboucha en fin de compte sur trois acteurs prêts à racheter l'entreprise. 'VMRE était pour nous le plus intéressant, parce que nous pouvons ainsi continuer de développer notre projet, tout en étant soutenus par un puissant acteur', affirme Geoffroy Uyttenhove. La mission de Syndic4you reste inchangée, à savoir devenir la référence pour toutes les copropriétés de moins de 20 appartements.

L'entreprise Syndic4you (Realab SA) encore relativement jeune permet aux propriétaires d'appartements de gérer eux-mêmes leur copropriété sans intermédiaire dans le cadre d'un syndic professionnel. Son CEO, Geoffroy Uyttenhove, et les 3 autres fondateurs que sont Rodolphe de Robiano, Sverre Massaert et Stéphane Solvyns avaient besoin d'une solution numérique sur un marché immobilier, où le nombre de blocs d'appartements augmente d'une part, alors que d'autre part, le secteur de la gestion de copropriétés est aux prises avec une carence de syndics. Pourtant, c'est bien VMRE, l'un des principaux groupes syndics du pays qui rachète la startup. Geoffroy Uyttenhove et Valentin Bertrand, lequel était venu renforcer Syndic4you pas plus tard que l'an dernier, resteront à leur poste pour soutenir la croissance de l'entreprise.VMRE (Vande Moortel Real Estate) est un groupe immobilier possédant plus de 30 ans d'expérience et spécialisé dans la gestion de blocs d'appartements et privative. Pour VMRE, ce rachat représente surtout une opportunité d'ajouter d'un seul coup une plate-forme numérique de cogestion à son offre de services. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé. Selon l'un de nos collègues de Trends-Tendances, le groupe investira directement un million d'euros dans la poursuite du développement de la jeune pousse. Il y aura aussi un bureau en Flandre, afin de s'ancrer davantage dans la partie nord du pays. Dans une prochaine phase, c'est une internationalisation qui est inscrite au programme.Il n'arrive pas si souvent qu'une start-up soit rachetée moins de 2 ans après sa fondation. Recueillir du capital supplémentaire était le plan initial, selon les fondateurs eux-mêmes. Mais la recherche d'un supplément de fonds déboucha en fin de compte sur trois acteurs prêts à racheter l'entreprise. 'VMRE était pour nous le plus intéressant, parce que nous pouvons ainsi continuer de développer notre projet, tout en étant soutenus par un puissant acteur', affirme Geoffroy Uyttenhove. La mission de Syndic4you reste inchangée, à savoir devenir la référence pour toutes les copropriétés de moins de 20 appartements.