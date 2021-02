Soda, qui développe une plate-forme de correction des erreurs dans les données, recueille 11,5 millions d'euros. Il s'agit là de la deuxième solide phase de capitalisation en moins d'un an.

Soda existe depuis 2018 et a été fondée par Maarten Masschelein (ex-Collibra) et Tom Baeyens. L'entreprise met au point une plate-forme permettant de maintenir la fiabilité des données d'entreprise. Une niche, dont l'importance croît au fur et à mesure que les firmes se basent sur des données pour prendre leurs décisions.

Aujourd'hui même, Soda annonce une phase de capitalisation de 11,5 millions d'euros. Cette phase d'investissement est dirigée par Singular et par les investisseurs actuels Point Nine Capital, Hummingbird Capital, Data Community Fund, et quelques 'angel investors'.

En l'espace d'un an, Soda recueille ainsi 14 millions d'euros après une phase d'investissement précédente de 2,5 millions d'euros organisée l'année dernière. En 2018 déjà, elle avait obtenu un demi-million d'euros d'Innoviris.

Soda sortira bientôt une édition 'community open source' de sa plate-forme, ainsi qu'une version 'enterprise'. Avec l'argent récolté à présent, l'entreprise entend améliorer et faire évoluer sa plate-forme basée sur le nuage et mettre en oeuvre une communauté mondiale d'utilisateurs.

