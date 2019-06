La start-up anversoise Apicbase peut compter sur 1,5 million d'euros de capital supplémentaire pour poursuivre sa croissance. Apicbase fournit un logiciel de gestion alimentaire spécialisé, basé sur le nuage.

La nouvelle phase d'investissement était dirigée par Newion, qui avait en 2012 déjà investi aussi dans Collibra. L'Ark Angels Activator Fund (AAAF) et quelques business angels du réseau BAN Vlaanderen y ont également investi. L'injection de capital sera utilisée pour étendre l'équipe en place tant au niveau local qu'international, pour la porter à 50 collaborateurs à temps plein, afin de pouvoir répondre à la demande croissante des clients.

Parmi ses quelque 200 clients répartis dans 18 pays, on retrouve tant des groupes alimentaires, des écoles de cuisine, des services traiteurs que des restaurants locaux et des chaînes de restauration. La plate-forme de gestion alimentaire se charge de l'automatisation et de l'optimalisation de l'ensemble des processus de cuisine, ce qui au final doit se traduire par une rentabilité maximale.

Carl Jacobs, CEO d'Apicbase, se montre enthousiaste dans un communiqué de presse à propos de la collaboration avec Newion. "Newion jouit d'une très bonne réputation en tant que capital-risqueur impliqué et que connaisseur du secteur dans lequel nous sommes actifs", indique-t-il.