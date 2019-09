Intracto absorbe l'agence bruxelloise Blue4You. C'est déjà le deuxième rachat annoncé cette semaine par l'entreprise.

Grâce à la reprise de Blue4You, Intracto renforce encore sa position à Bruxelles. Blue4You est bien connue en tant qu'expert Drupal auprès des pouvoirs publics tant belges qu'étrangers et s'est taillé une solide réputation ces dernières années. Récemment encore, Blue4You a décroché l'accord-cadre du gouvernement fédéral, afin de devenir un partenaire privilégié pour tout ce qui concerne la création, le développement, la maintenance et l'hébergement pour les sites web fédéraux. Ses principales références sont Belgium.be, l'Autorité des Services et Marchés Financiers (ASMF), les sites web du Ministère de l'Economie, des Finances, de la Sécurité Sociale, de la Mobilité et du portail de données openaid.be lancé cette année.

Les 15 membres de l'équipe porteront le total de collaborateurs d'Intracto en Belgique à 375 et au BeNeLux à 615. L'année dernière, l'entreprise avait enregistré un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et avait clôturé son exercice 2018 sur un bénéfice de, il est vrai, seulement 13.178 euros après impôts. Rien n'a filtré à propos du montant payé par Intracto pour acquérir Blue4Youd. Soi dit en passant, Intracto devient aussi fournisseur de la Cour suite à ce rachat. "Le fait que grâce au rachat, nous intégrions à présent le site de la Monarchie belge dans notre portefeuille, est le bienvenu", déclare Pieter Janssens, fondateur d'Intracto. Plus tôt cette semaine, on apprenait que l'entreprise rachetait aussi l'agence numérique Frontmen aux Pays-Bas.