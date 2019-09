L'agence numérique Intracto rachète Frontmen, spécialisée en technologie 'frontend', et double ainsi sa présence sur le sol néerlandais.

Frontmen représente déjà le cinquième rachat d'Intracto cette année, le troisième aux Pays-Bas. "Nous croissons organiquement de plus de 25 pour cent déjà, tout en continuant de poursuivre aussi sur la voie de la consolidation", déclare Pieter Janssens, CEO d'Intracto Group. Grâce à ce rachat, l'agence numérique double d'un seul coup le nombre de ses employés aux Pays-Bas pour le porter à 240. En tout, Intracto occupe à présent quelque 600 personnes. Le marché néerlandais devient donc essentiel pour l'entreprise belge. "Je n'exclus pas que d'ici la fin de l'année, nous réalisions un chiffre d'affaires plus important aux Pays-Bas qu'en Belgique", prétend Janssens.

75 millions d'euros de chiffre d'affaires

Le montant versé par Intracto pour s'emparer de Frontmen n'a pas été communiqué. Il faut savoir que Frontmen n'est pas un petit poisson: aux Pays-Bas, l'entreprise passe pour être LA référence en technologie frontend avec des clients tels Jumbo, Air France KLM, Rabobank, bol.com et Eneco. Elle enregistre quelque 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec de solides marges. "Cela nous amène désormais à un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions d'euros", déclare Pieter Janssens. Pour lui, le rachat vient compléter à merveille l'expertise backend de Drupal par exemple qu'Intracto possède aussi. "Son expertise Javascript liée à React, Vue, Angular et Node constitue le parfait complément des spécialistes de notre équipe technique et répond à la demande croissante de solutions numériques de la part de nos clients. Le fait que Frontmen soit active à Amsterdam et Eindhoven notamment, est aussi bon à prendre. "Jusqu'à présent, nous étions surtout présents dans le sud des Pays-Bas", ajoute encore le CEO.

Le management de Frontmen, en ce compris son fondateur et directeur Remco Van Blitterswijk, restera à son poste et entrera aussi dans le capital d'Intracto. Intracto a été créée en 2005 et compte parmi ses clients des noms tels que Knauf Insulation, Akzo Nobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Manna, Quick-Step, Torfs, Media Markt, Kom Op Tegen Kanker et Volvo. #