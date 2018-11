Hello Customer recueille 2 millions d'euros

Hello Customer est une plate-forme en ligne destinée à aider les entreprises à collecter et à analyser le feedback de leurs clients au moyen de l'intelligence artificielle. Il y a quasiment un an et demi, il était déjà évident que les fondateurs Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts et Bram De Vos avaient des ambitions internationales. Voilà qui explique pourquoi cette nouvelle phase de capitalisation s'avérait nécessaire.

Le supplément de capital provient entre autres du fonds Dovesco des frères Anthony et Gregory De Clerck de Domo. Mais Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten et Peter Minne de Showpad, Seeder Fund, l'entrepreneur belge Steven Van Belleghem et d'autres éminents business angels ont participé à ce financement complémentaire. Tous ces investisseurs croient en effet que Hello Customer atteindra le top européen dans les deux années à venir.

Hello Customer a été fondée en 2015, initialement en tant que plate-forme 'software as a service', permettant aux grandes entreprises de cartographier les attentes des clients et d'y puiser des notions de manière automatique, afin d'optimiser ensuite l'expérience des utilisateurs. Entre-temps, Hello Customer a nappé le tout d'une sauce AI. Aujourd'hui, ses clients sont principalement des entreprises des secteurs de la finance et de la vente au détail en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Chez nous, FNG Group, Lunch Garden et JBC notamment font partie de sa clientèle. L'entreprise occupe actuellement une quinzaine de personnes.