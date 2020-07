L'éditeur de software Chili Publish d'Alost recueille 3 millions d'euros de capital supplémentaire. PMV est le nouvel investisseur principal dans cette troisième grande phase de capitalisation pour l'entreprise qui propose un logiciel graphique spécialisé.

Chili Publish propose un logiciel de création intelligente de matériau de marketing graphique. Le software est disponible sous la forme d'une solution SaaS, fonctionne entièrement dans le navigateur et s'adapte sans problème à toute solution. Un produit de niche donc, mais qui est aujourd'hui utilisé par des marques tant grandes que spécialisées au niveau international. Les spécialistes du marketing, marques et firmes d'impression peuvent ainsi proposer une plate-forme de self service pour produire des solutions graphiques de manière plus efficiente et ce, tant en ligne qu'hors ligne.

La nouvelle phase d'investissement de 3 millions d'euros est destinée à stimuler plus avant l'extension mondiale, surtout aux Etats-Unis. L'entreprise accueille ainsi Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) au sein de son actionnariat. Les investisseurs initiaux Group MC, Pamica et Volta Ventures poursuivent eux aussi l'aventure. "L'aspect graphique va encore prendre nettement plus d'ampleur. Le temps est à présent venu d'oeuvrer mieux et plus rapidement aux Etats-Unis. Ce nouvel investissement sous l'égide de PMV nous permettra d'être plus fortement présents sur le marché américain et de développer plus rapidement notre produit", explique le CEO Kevin Goeminne. L'entreprise dispose déjà d'un bureau à Chicago.

C'est là la troisième grande phase de capitalisation pour l'entreprise créée il y a dix ans. En 2017, Chili Publish recueillit 2,55 millions d'euros dans une phase d'investissement de série A et l'année dernière, 3,6 autres millions d'euros sont venus s'ajouter.

