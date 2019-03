Avado se charge de votre serveur de chaîne de blocs personnel

La chaîne de blocs décentralise tout? Pensez donc! Même si le logiciel tourne sur des milliers d'ordinateurs en même temps, tout transite encore et toujours en grande partie par des serveurs d'acteurs en vue tels Amazon et Google. Grâce au matériel de la startup anversoise Avado, vous disposerez vraiment d'une chaîne de blocs à la maison et pourrez même en tirer profit à terme.

Pourquoi la chaîne de blocs ('blockchain') n'est-elle pas encore accueillie à bras ouverts dans le monde entier, mais reste-t-elle un phénomène marginal? Stefaan Ponnet d'Avado émet à ce sujet un avis allant légèrement à contrecourant: 'Parce que le matériel accuse du retard. Ce n'est pas une question de logiciel. Car quel est le problème? Que pour utiliser correctement toute cette technologie, il convient d'être connecté à internet 24 heures sur 24. Comme cela ne se fait pas avec un ordinateur portable, on passe à côté d'heures de calcul cruciales. Et si dans ce but, on ressort un ancien PC tout poussiéreux, on obtient une facture d'électricité pas piquée des vers. Ce qu'on constate, c'est qu'une grande partie des calculs de chaîne de blocs s'effectue par conséquent sur des serveurs d'Amazon ou de Google, mais dans ce cas, c'en est évidemment terminé de l'idée de décentralisation sous-jacente à la technologie.'

Voilà qui a incité Ponnet et le co-fondateur Bernd Lapp à changer d'angle d'approche en misant sur l'aspect hardware de la chose. Ils ont donc mis au point un mini-boîtier qui, une fois branché, sert de serveur de chaîne de blocs personnel. 'Avec ses douze centimètres sur treize, il prend place sans problème dans l'enceinte du routeur internet', affirme Ponnet. 'Une fois connecté, il crée illico son propre réseau wifi et est prêt à l'utilisation. Tout le software possible relatif à la chaîne de blocs Ethereum y est en effet préinstallé, et si l'utilisateur veut encore y ajouter quelque chose, par exemple une technologie bitcoin, c'est possible en ajoutant un simple plug-in.'

Confidentialité

C'est ainsi qu'Avado résout trois problèmes d'un coup: celui du réseau, celui de la bande passante requise et celui de la décentralisation. Et c'est sans parler d'une vraie confidentialité, car même d'importantes transactions peuvent être effectuées sur l'appareil de l'utilisateur en combinaison avec MyCrypto ou MyEtherwallet, afin de ne laisser des traces nulle part.'

Le prix d'un appareil Avado, qui n'est provisoirement commercialisé que pour DAI Stablecoin, peut du reste s'amortir de lui-même. 'De l'espace disque et de la largeur de bande peuvent en effet être mis à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour extraire des espèces virtuelles ou pour d'autres applications intéressantes', précise Ponnet. 'C'est ainsi qu'il est possible aussi d'y associer des applis d'infrastructure comme Storj ou Golem, qui veulent désenclaver de manière décentralisée la puissance de calcul des ordinateurs, ou comme IPFS, une sorte de Dropbox décentralisée.'

Ponnet et son partenaire ont effectué la première livraison d'Avado peu avant la Noël et en sont à présent à leur troisième commande. En tout, il est question de 35 exemplaires déjà vendus. 'On n'en est donc encore qu'au début', reconnaît le fondateur. 'Mais nos clients ne sont pas des moindres.' Des icônes de la chaîne de blocs comme Jorge Izquierdo (fondateur et CTO d'Aragon), Martin Köppelman (fondateur de Gnosis) et Yessin Schiegg (core contributor de Status.Im) ont déjà acheté leur appareil, alors que des commandes d'Asie et d'Amérique sont en train de rentrer.

'Nous observons qu'il existe une corrélation directe entre l'attention que nous parvenons à générer au moyen d'articles de presse, et le nombre de commandes reçues', explique encore Ponnet. 'Nous entendons donc y miser davantage désormais. Actuellement, nous sommes encore en train de croître de façon organique. Comme nous ne devons nous procurer nos appareils qu'une fois qu'ils sont commandés et payés, nous avons pu jusqu'à présent nous suffire financièrement à nous-mêmes, mais aujourd'hui, nous envisageons quand même de faire appel à un investisseur crypto-savvy externe, prêt à injecter un demi-million d'euros afin d'accélérer notre croissance.'