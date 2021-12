Dix jeunes femmes inspirantes, actives dans l'ICT concourent pour le titre de Young ICT Lady of the Year. La rédaction de Data News a en outre nominé cinq directrices qui peuvent prétendre au titre d'ICT Woman of the Year. Vous avez encore jusqu'au 19 décembre pour voter.

Qui seront l'ICT Woman of the Year et la Young ICT Lady of the Year 2022? Qui succédera à Rima Farhat et à Ayla Cremmery? Sur www.shegoesict.be, découvrez toutes les candidates et faites connaître votre vote. Les lauréates seront révélées le 22 février prochain lors de l'événement She Goes ICT. En organisant cet événement annuel, Data News entend braquer les projecteurs sur les femmes qui se distinguent dans le secteur ICT.

Young ICT Lady of the Year Parmi tous les envois reçus, le jury a nominé ces dix jeunes femmes pour qui vous pouvez voter. Les dix nominées au titre de Young ICT Lady of the Year 2022. © DN Karen De Sousa Pesse , Digital Advisor, Microsoft

, Digital Advisor, Microsoft Deborah Deepa D'Hauwer , Manager Strategy & Innovation TMT, Capgemini Invent

, Manager Strategy & Innovation TMT, Capgemini Invent Gaëlle Jongmans , Functional Analyst, KBC Bank & Verzekering

, Functional Analyst, KBC Bank & Verzekering Zoë Kaeblen , Founder & IT recruiter, NewBrix/Cronos Group

, Founder & IT recruiter, NewBrix/Cronos Group Alana Panny , Senior Consultant in AI and Data, Deloitte Belgium

, Senior Consultant in AI and Data, Deloitte Belgium Talisha Ramnarain , Sustainability & Technology Lead, Accenture

, Sustainability & Technology Lead, Accenture Keren Rodrigues Castelli , Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud

, Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud Bélise Songa , People Manager Digital Customer Service, Colruyt Group IT

, People Manager Digital Customer Service, Colruyt Group IT Astrid Van den Broeck , Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr

, Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr Jasmien Verhoelst, Digital Transformation Lead B2B, AB Inbev

ICT Woman of the Year La rédaction de Data News a choisi ces cinq directrices ICT. Nous vous les présentons plus avant sur www.shegoesict.be. Les cinq nominées au titre d'ICT Woman of the Year 2022. © DN Kristel Demotte , Global VP Data Solutions, Cegeka

, Global VP Data Solutions, Cegeka Alexa Joyce , Director EMEA Digital Transformation & Skills, Microsoft

, Director EMEA Digital Transformation & Skills, Microsoft Elke Kraemer , Founder, Clusity

, Founder, Clusity Veerle Peeters , Director Cyber Governance, Deloitte Belgium

, Director Cyber Governance, Deloitte Belgium Céline Pfister, General Manager ICT Corporate & Investments, KBC Bank & Verzekering

Les lauréates seront désignées d'une part par les lecteurs/lectrices de Data News et d'autre part par un jury professionnel constitué d'ex-lauréats et de personnalités ICT. Le vote public se poursuivra jusqu'au 19 décembre. Ensuite, la parole sera donnée au jury.

Vous trouverez toutes les informations sur www.shegoesict.be, là même où vous pourrez voter.

