Chez Duke & Grace, Linda Galle se chargera de la direction journalière de l'entreprise. Le CEO Bart De Waele se concentrera, lui, sur le long terme.

Linda Galle siège depuis un peu plus d'un an déjà au sein du conseil d'administration de Duke & Grace en tant qu'administratrice indépendante. A présent, la voilà aussi activement impliquée dans la direction au quotidien.

'Nous effectuons une scission entre l'activité des 12 prochains mois et les initiatives à plus long terme', déclare le CEO Bart De Waele. 'Ce qui fait qu'en tant que CEO, je me focaliserai surtout sur ce dernier point. Avec Linda, nous disposons à présent aussi de la personne parfaitement adéquate pour la direction journalière de l'entreprise.'

Galle a travaillé de fin 20107 à fin 2020 notamment en qualité de director marketing & communications chez Adecco Group. Avant cela, elle fut active pendant quasiment huit ans comme director marketing & business development chez Groep OZ. Elle siégea également au sein de différents comités-conseils.

'Avec plus de 15 années d'expérience en tant que Marketing Director dans diverses entreprises, je comprends bien les défis qui se posent aujourd'hui à nos clients: le numérique a changé fondamentalement la façon, dont les clients finaux interagissent avec les marques, et nos équipes de marketing doivent y apporter une réponse', affirme Galle.

Duke & Grace est la nouvelle appellation de Wijs, l'agence créée en 2006 par Bart De Waele et Dirk Sabbe. C'est après le rachat de son homologue gantois que la firme changea de nom. Actuellement, l'entreprise occupe plus de cent personnes et compte entre autres Belfius, Partena, Materne et Van Marcke dans sa clientèle.

