En images: She Goes ICT 2021

Rima Farhat et Ayla Cremmery sont respectivement l'ICT Woman et la Young ICT Lady of the Year 2021. Elles ont été élues lors de la 13ème édition de l'événement She Goes ICT retransmis pour la toute première fois de notre studio 'coronaproof'. Toutes nos félicitations aux lauréates et aux finalistes. Merci aussi à tous les spectateurs et à nos partenaires!