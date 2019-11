3 star star star star star

Avec le Versa 2, Fitbit vient de sortir un successeur à son traceur de fitness très populaire de 2018. Extérieurement, le nouveau modèle ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur, mais sous le capot moteur, les choses ont bien changé. Data News a pu emporter le gadget lors de ses... sorties d'entraînement.

Il faut vraiment bien regarder pour découvrir les différences extérieures entre les Versa 1 et 2. L'adaptation la plus évidente, c'est que le nouveau modèle ne dispose plus que d'un seul bouton au lieu de trois. Une sacrée amélioration, si vous voulez notre avis, car sur le Versa précédent, il nous arrivait encore régulièrement, même après des mois d'utilisation, de presser le mauvais bouton. Les fonctions qui se dissimulaient derrière les boutons supprimés, se commandent désormais au moyen de balayages de l'écran tactile, ce qui rend l'appareil nettement plus intuitif.

...