Un lampadaire doublé d'un haut-parleur Sonos intelligent. Tel est un peu le concept du lampadaire musical Symfonisk créé conjointement par Ikea et Sonos. Mais est-ce là une combinaison réussie? Nous l'avons testée pendant quelques semaines.

Le géant suédois du meuble commercialise depuis quelque temps déjà la série Symfonisk, qui se compose surtout de haut-parleurs intelligents offrant un petit extra. Dans la gamme, on trouve entre autres un haut-parleur pouvant servir d'étagère à livres, un haut-parleur/lampe de bureau et un cadre-photo mural capable de reproduire de la musique. Dans le cas du lampadaire Symfonisk, il est question d'un ensemble lampe/haut-parleur.

Selon Ikea, il s'agit là d'une bonne façon d'économiser de l'espace et de dissimuler de la technologie dans un ensemble. Si nous sommes d'accord avec le premier point, il nous faut quand même écrire que ce lampadaire intègre un haut-parleur de grande taille. Quiconque est familier avec la toute nouvelle lampe de bureau/haut-parleur Symfonisk, n'aura aucun mal à reconnaître le design. La partie centrale du lampadaire est constituée d'un grand haut-parleur noir cylindrique. A l'avant, on trouve un mini-bouton pour allumer la lampe, alors qu'à l'arrière, vous réglerez l'activation/désactivation du son et le volume au moyen de trois autres petits boutons.

© Ikea

C'est au-dessus que s'installe la lampe LED et, d'origine, un abat-jour de type bambou. L'ensemble repose sur un ensemble de pieds en métal noir et d'une base en métal elle aussi (très) lourde. Le tout fait bonne impression et s'inscrit dans le style quelque peu moderne dont Ikea nous a habitués (style mi boho, mi scandinave). Il a en tout cas trouvé parfaitement sa place dans notre living, mais moyennant un supplément, Ikea propose aussi d'autres abat-jours convenant à d'autres types d'intérieur.

'Sonos light'

En tant que lampe, l'appareil remplit à coup sûr son rôle, mais qu'en est-il du haut-parleur? Comme susmentionné, il résulte d'une collaboration avec Sonos. On ne pourrait mieux le comparer qu'avec une 'Sonos light'. L'appareil fonctionne via wifi, ce qui signifie qu'une connexion correcte s'avère cruciale. Si vous possédez déjà un ou plusieurs système(s) Sonos, pas de problème pour brancher le Symfonisk et le mettre en réseau très rapidement. Vous pourrez ensuite aussi relier le lampadaire à d'autres appareils Sonos pour obtenir la stéréo ou une répartition par local notamment.

Si c'est votre premier Sonos, comme pour nous et comme probablement pour une grande partie du public Ikea, vous aurez quelques ajustements à effectuer. Sonos nécessite une appli sur votre smartphone, ainsi qu'une procédure de signaux sonores parfois longue pour intégrer le lampadaire dans le réseau wifi. Chez nous, cela n'a pas réussi dès la première fois, du fait aussi que l'appli fournie n'était, selon nous, pas vraiment intuitive.

© Ikea

Dans cette appli, choisissez ensuite ce que vous voulez entendre du haut-parleur. Sonos propose elle-même quelques stations radios intégrées, mais qui sont limitées au niveau du genre et qui contiennent de la publicité. Mieux vaut donc ajuster l'appareil à vos goûts via d'autres applis. Sonos propose des collaborations avec toute une série de plates-formes pour stations radios numériques, et une pour podcasts (Pocket Casts dans ce cas). Vous pourrez aussi relier Spotify ou tout autre service de streaming et transférer ainsi vers le haut-parleur vos playlists via une interface utilisateur bien conçue au sein de l'appli Sonos. Pour nous, cela fait cependant un peu pagaille, surtout parce que nous sommes surtout habitués aux haut-parleurs Bluetooth, mais une fois cette installation initiale terminée, le haut-parleur 'retient' bien vos réglages. Dans la pratique, nous avons pour ce test surtout utilisé Spotify et TuneIn pour notre station radio favorite. Lors de l'activation, le Symfonisk revient directement à la dernière station radio ou à la dernière playlist utilisée avant l'extinction. Cela facilite grandement les choses si vous, comme nous, voulez allumer le matin la radio d'un geste machinal, l'esprit encore un peu ensommeillé, avant de prendre le petit-déjeuner.

Prix

Au vu de leur double fonction, les haut-parleurs Symfonisk sont quelque peu meilleur marché que beaucoup d'autres haut-parleurs Sonos. Ikea les aura en stock dès le printemps au prix de 219 euros. Voilà une bonne nouvelle pour les gens qui souhaitent tester le système, mais cela a cependant aussi des conséquences pour la fonctionnalité. C'est ainsi que le Symfonisk ne supporte par exemple pas les différents assistants AI tels Alexa ou Google Assistant qu'on trouve dans certaines d'autres appareils Sonos.

Le haut-parleur intelligent est en outre rotatif à 180 degrés. Au bout de quelques semaines de test, nous étions certes satisfaits de la qualité sonore, mais pas ultra-enthousiastes non plus. Le rendu audio est bon, mais pas exceptionnel. C'est en somme un peu ce qu'on est en droit d'attendre d'un haut-parleur intelligent un peu plus abordable, et Sonos semble s'être basée sur le fait que pour une meilleure sonorité (stéréo), vous achèteriez davantage d'appareils.

Conclusion

Le lampadaire Symfonisk est une bonne introduction à la gamme Sonos en raison de ses qualités de gain de place deux-en-un et, écrivons-le franchement, de son prix raisonnable. Une fois l'installation initiale terminée, l'appareil s'avère convivial et fournit un son de qualité. Ne vous attendez cependant pas à connaître une expérience hifi complète, à moins que vous n'achetiez plusieurs de ces appareils.

