4 star star star star star

Le Nokia Streaming Box 8000 est un mini-boîtier répondant à la plupart de vos souhaits de diffusion et de médias. Mais ce lecteur de médias a-t-il plus à offrir qu'un Chromecast? Assurément!

C'est quoi?

Le Streaming Box 800 est un lecteur de médias 4K focalisé sur la diffusion (streaming). Il tourne sur Android 10 et est fourni avec une télécommande offrant des raccourcis pour YouTube, Prime Video, Netflix, Google Play et Google Assistant. Il embarque de la fonctionnalité Chromecast, ainsi qu'un connecteur USB pour reproduire vos propres fichiers vidéo, de même que le wifi et Bluetooth pour connecter un clavier par exemple. Il est équipé de 8 giga-octets d'espace de stockage flash. L'appareil est piloté par un CPU Quad-Core Cortex-A55 CPU à 2 giga-octets de RAM et est vendu au prix conseillé de 99,90 euros.

Nokia Streaming Box 8000 © PVL

A dire vrai, nous étions un peu sceptiques, lorsque StreamView, l'entreprise qui fabrique l'appareil sous licence Nokia, nous demanda si nous voulions tester son Streaming Box. Pourquoi irait-on en effet acheter un boîtier et une télécommande supplémentaires pour des services qui fonctionnent parfaitement avec le smartphone et un Chromecast quelque peu meilleur marché? Mais par la suite, nous avons appris à apprécier davantage l'appareil chaque jour qui passait.

Paré!

Ce qui nous étonna d'emblée, c'est la simplicité de l'appareil. Grâce à son mini-format, le Streaming Box se fait assez discret. Dès qu'on se connecte à son compte Google et à d'éventuels services, on est paré.

Le seul obstacle rencontré au démarrage, c'est que nous n'avons pas pu nous connecter avec notre compte Google via le code QR, ce qui nous a obligés à saisir notre mot de passe (plutôt long et complexe) au moyen de la télécommande. Mais une fois cette opération terminée, tout s'est déroulé à merveille.

Vive la télécommande!

La possible plus-value du Streaming Box est en fait largement fonction de votre utilisation des médias. Si vous disposez déjà d'une TV intelligente et/ou d'un Chromecast, vous ne trouverez guère d'avantage dans l'appareil. Il en ira de même si vous regardez surtout la TV classique car pour ces profils, il est surtout question d'une télécommande supplémentaire.

Nokia Streaming Box 8000 © PVL

Mais nous n'avons que des louanges à adresser à cette télécommande. Plus nous avons utilisé le Nokia Streaming Box 8000, plus il a pris la place de notre Chromecast jusqu'à le remplacer complètement, parce qu'il offre une bien meilleure expérience, surtout grâce à la télécommande.

Celle-ci tient bien dans la main, n'est pas trop lourde et est rétro-éclairée pour savoir quels boutons on presse. Les raccourcis vers les principaux services de streaming s'avèrent très pratiques pour rechercher rapidement une série favorite. Mais la commande vocale via le micro de la télécommande parvient aussi à identifier quasiment chaque appli ou série malgré notre mauvais anglais.

Ce qui a suscité le plus d'enthousiasme encore, c'est la commande de défilement rapide avant ou arrière de quelques secondes ou minutes. Alors que sur le smartphone, on est limité à un bouton de recul de 30 secondes et à une barre de défilement, Il est possible ici de défiler nettement plus précisément dans le programme. Il nous faut cependant faire observer que la toute nouvelle génération de Chromecast est fournie également avec une télécommande, même s'il s'agit d'un modèle assez limité ne comportant que quelques boutons.

Chaînes locales et contenu inconnu

Les amples applis de streaming sur un appareil Android fonctionnent impeccablement et même si on y ajoute une clé USB, cela ne pose pas non plus de problème. C'est ainsi que nous avons visionné sans la moindre difficulté des fichiers vidéo auto-téléchargés de plusieurs formats différents et ce, sans à-coups ou messages d'erreur.

Un bémol toutefois: l'espace de stockage limité de 8 giga-octets. Nous aurions apprécié davantage encore le Streaming Box Iets avec plus de capacité (ou la possibilité d'installer soi-même un disque dur), ce qui lui aurait permis d'être encore un peu plus complet. Mais pour un lecteur de médias 4K de même pas cent euros, nous comprenons qu'il convient de faire l'une ou l'autre concession.

Nokia Streaming Box 8000 © PVL

Des applis telles VTM GO ou VRT NU se trouvent dans Google Play et fonctionnent aussi sans problème sur le Streaming Box. Voilà qui rend l'appareil idéal pour ce qu'on appelle les 'coupeurs de câble' ('cordcutters'), à savoir les utilisateurs qui préfèrent renoncer aux abonnements TV. Si vous souhaitez à l'avenir garder uniquement un abonnement internet et regarder la TV en ligne, un lecteur de médias comme celui-ci représente un parfait complément caractérisé par une formidable télécommande et une excellente expérience d'utilisation.

Support

En réalité, nous n'avons trouvé qu'un seul sérieux point de critique: le support. Android 10 est loin d'être la toute nouvelle version, et le Nokia Streaming Box 8000 est depuis un petit temps déjà sur le marché. Pendant combien de temps cet appareil recevra-t-il encore des mises à jour? Son fabricant StreamView déclare que cela dépendra du support du jeu de puces S905x3. Le délai est actuellement fixé à 2023. On ne saura que l'an prochain s'il sera prolongé.

Cela nous fait douter, car contrairement à un smartphone, on attend d'un lecteur de médias qu'il tienne la route au minimum cinq ans. Aujourd'hui, il est question d'un an et demi dans le pire des cas. Nous insistons cependant sur le fait qu'il peut aussi en être autrement. Pour le même prix, le support se prolongera encore quelque temps, et les applis continueront de fonctionner, même en l'absence de mises à jour. Mais nous souhaiterions néanmoins avoir plus de clarté en la matière.

Conclusion

Le Nokia Streaming Box 8000 offre pour un prix relativement serré un appareil multitâches convivial qui reproduit la vidéo 4K. Un peu plus de transparence à propos du support et une capacité de stockage un peu supérieure auraient été les bienvenus, mais avec son rapport qualité/prix, il s'agit d'un appareil idéal pour les gens qui visionnent beaucoup de médias en ligne et ne souhaitent pas toujours utiliser leur smartphone comme plate-forme dans ce but.

