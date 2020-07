Lors d'un événement organisé en ligne, Motorola a présenté son nouveau moto g 5G plus, un smartphone intégrant - évidemment - la technologie 5G, mais aussi un ensemble de quatre appareils photo de 48 MP, ainsi qu'un écran CinemaVision 21:9.

Le grand écran de 6,7 pouces du nouveau moto g 5G plus se caractérise par un rapport d'image (extra) ovalisé et par une fréquence de rafraîchissement supérieure de 90 Hz. Voilà qui, pour les films, les jeux et certaines applis, devrait garantir des images extrêmement fluides. L'écran Full HD+ est aussi certifié HDR10 pour assurer davantage de contraste et d'authenticité des couleurs avec les contenus qui supportent cette technologie d'image.

Double appareil à selfies

Le moto g 5G plus constitue l'entrée du double appareil à selfies grand angle de Motorola. Selon le fabricant, il en résulte que quatre fois plus de personnes (ou d'arrière-plan) peuvent figurer sur une photo. A l'arrière, le nouveau moto dispose même de quatre appareils photo, à savoir un capteur principal de 48 MP à technologie Quad Pixel, un objectif grand angle, un capteur de profondeur assurant des effets 'bokeh' réalistes (arrière-plans estompés) et un macro-appareil permettant des prises de vue de très près d'insectes ou de fleurs par exemple.

Le moto g 5G plus est piloté par la Qualcomm Snapdragon 765 Mobile Platform à système X52 Modem-RF. Son accu de 5.000 mAh offre, selon Motorola, une autonomie de deux journées, avant d'être rechargé rapidement par un chargeur TurboPower de 20 watts.

Deux variantes

Le moto g 5G plus sera disponible au Benelux à partir de fin juillet en deux variantes, dont les prix varient de 349,99 euros pour la version à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, à 399,99 euros pour le modèle à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

