Pourquoi un spectacle a aussi besoin de wi-fi

Le dernier spectacle musical de Studio 100 se tient jusqu'à la fin de l'année et concerne, vous l'auriez deviné, la Seconde Guerre mondiale. Tout comme la scénographie précédente sur la Guerre 14-18, celui-ci intègre de nombreuses technologies combinant écrans, son et éléments mobiles. Data News a rencontré The Safe Group, une petite société limbourgeoise qui a mis en place le réseau destiné à 40-45. " Notre entreprise est en fait née avec Rock Wechter. Au début, nous avons installé des caméras. Celles-ci devaient fonctionner sans fil car il était impossible de tirer des câbles dans les champs. Il fallait donc déployer un réseau wi-fi ", explique Ilja Theuwissen, cofondateur de ...